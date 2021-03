Magazine Rock in Rio Lisboa é remarcado pela 2ª vez e vai para 2022 por causa da pandemia A nona edição do evento na capital portuguesa vai ser realizada em 18, 19, 25 e 26 de junho de 2022

O Rock in Rio Lisboa anunciou nesta quinta (4) o adiamento pela segunda vez por causa da pandemia do novo coronavírus. A nona edição do evento na capital portuguesa vai ser realizada em 18, 19, 25 e 26 de junho de 2022. Inicialmente o festival ocorreria nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho de 2020, mas foi remarcado pela primeira vez para 19, 20, 26 e 27 de junho de 202...