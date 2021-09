Magazine Rock in Rio faz roda de conversas e debates com Alok, Fátima Bernardes e Gilberto Gil Evento será realizado simultaneamente no Brasil e em Portugal, e contará com mais de 80 horas de conteúdo

Produzido pela organização do Rock in Rio, o festival de conversas e debates Humanorama começa nesta terça (14) e tem uma programação online até sexta (17). As atividades são grátis e entre os cerca de 250 participantes estão Gilberto Gil, Fábio Porchat, Alok, Monja Coen, Gabriel, o Pensador, Fátima Bernardes e Fábio Assunção. Realizado simultaneamente no Brasil...