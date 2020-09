Magazine Rock in Rio anuncia datas do festival em 2021; evento será em setembro e outubro Além do DJ Alok, não há outros nomes de atrações confirmados, nem ingressos

O Rock in Rio confirmou nesta segunda-feira (28) as datas da próxima edição do festival na capital fluminense: 24, 25, 26 e 30 de setembro e 1º, 2 e 3 de outubro. Além do DJ Alok, não há outros nomes de atrações confirmados nem informações sobre venda de ingressos. A organização do evento diz estar confiante no restabelecimento das questões que envolvem a saúde ...