Magazine Roberto Carlos faz 80 anos e diz ser o mesmo cara de sua juventude Rei anunciou que vai lançar nova canção e que começará a filmar obra sobre a sua vida

Uma grande notícia surge do bairro da Urca, no Rio de Janeiro, onde Roberto Carlos mora desde 1980, numa cobertura do prédio Golden Bay --o rei está trabalhando. "Sim, tenho trabalhado bastante em casa compondo novas canções", afirmou, em entrevista distribuída por sua assessoria de imprensa. O artista fará 80 anos nesta segunda-feira, dia 19. Não é uma ...