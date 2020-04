Roberto Carlos anunciou nesta quarta-feira, 15, que fará uma live no próximo domingo, 19, data do seu aniversário de 79 anos, pelo seu canal oficial no YouTube.

A transmissão será em sua casa, vai durar 45 minutos e a Globo transmitirá as três primeiras músicas ao vivo. A equipe do cantor anunciou que ele não sairá na varanda de sua casa, como de costume, neste ano, por causa das medidas de isolamento social contra o coronavírus.

"Este ano Roberto Carlos, atendendo às diretrizes da OMS no que diz respeito a aglomerações, não aparecerá na varanda, como é de costume nesta data. Ele pede que ninguém vá até a porta de seu apartamento, que todos permaneçam em casa", informou comunicado em seu Facebook.