Magazine Robôs já escrevem de poemas e microcontos no Twitter a romances inteiros Há softwares mais simples, que publicam citações de autores ou livros famosos, os que, como o Magic Realism Bot, produzem frases enigmáticas segundo uma fórmula mais ou menos identificável

Feito com uma só frase, o conto "O Dinossauro", do escritor guatemalteco Augusto Monterroso, é considerado um dos mais inventivos do mundo. "Quando acordou, o dinossauro ainda estava lá", diz a obra. Monterroso pode estar prestes a ser desbancado. E por um robô, que publica histórias do tipo a cada quatro horas no Twitter. "Um deputado transforma qualquer um que...