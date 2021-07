Magazine Rio Azuis recebe mostra "Os Peregrinos Arte Urbana" com reflexão da relação do homem com a natureza Exposição ocorre entre esta sexta-feira, 23, e o domingo, 25

Começa nesta sexta-feira, 23, e segue até o domingo, 25, a exposição "Os Peregrinos Arte Urbana" realizada no Restaurante Agenda 21, no rio Azuis, em Aurora do Tocantins. O projeto de autoria da artista plástica Sandra Reniê, tem obras de Sandra e de Aluísio Peregrino. A mostra estará aberta para visitação das 9 às 19 horas, com protocolos de segurança de prevenção d...