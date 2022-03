Magazine Rihanna exibe barrigão de grávida com look totalmente transparente em Paris O modelito escolhido pela cantora contou com uma minúscula tanga preta e sutiã de renda por baixo de uma saia totalmente transparente puxada sobre sua barriga

A cantora Rihanna, 34, apostou em um look ousado para acompanhar o desfile da Dior, nesta terça-feira (1º), na Paris Fashion Week. Com um vestido estilo babydoll totalmente transparente ela exibiu o barrigão de grávida de seu primeiro filho. O modelito escolhido pela cantora contou com uma minúscula tanga preta e sutiã de renda por baixo de uma saia totalmente transp...