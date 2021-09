Magazine Resultado do Arriégua será divulgado nesta segunda-feira,20 Iniciativa teve um total de 55 inscrições de artistas dos estados do Tocantins, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Amapá

Tá chegando a hora. Dedos cruzados e energia positiva para quem se inscreveu no Arriégua, Festival de Videoclipes do Norte promovido pela Confere Música. Na próxima segunda-feira, 20, sairá o resultado da curadoria e início da votação e da mostra. A iniciativa teve um total de 55 inscrições de artistas dos estados do Tocantins, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e ...