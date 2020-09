Magazine Repórter de afiliada da Globo cai em rio durante participação ao vivo em telejornal 'Opa, eita! É pedra, é assim mesmo... Sabia que iria acontecer', disse no momento da queda

O telejornal Tem Notícias, da TV Tem, afiliada da Globo na região de São José do Rio Preto (interior de São Paulo), teve um momento inusitado nesta segunda-feira (7). Durante uma entrada ao vivo, o repórter André Modesto se desequilibrou e caiu dentro do rio Grande. Modesto explicava que, por causa da falta de chuvas, a usina hidrelétrica de Marimbondo, no municí...