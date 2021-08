Magazine Renan Bolsonaro diz que namoraria petista e irrita família O comentário foi feito enquanto ele respondia perguntas de seus seguidores

Jair Renan Bolsonaro, 22, filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), surpreendeu seguidores e irritou familiares ao postar vídeo no do Instagram dizendo que namoraria uma petista. O comentário foi feito enquanto ele respondia perguntas de seus seguidores. Renan falou que, independente de partido político e ideologia, se a mulher estiver com ele para cresce...