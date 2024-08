Magazine Relembre a carreira musical de Silvio Santos, de 'Pipa do Vovô' a 'hino' do Corinthians Em um vídeo disponível no YouTube, o apresentador sobe ao palco em um evento de 1976, em plena ditadura militar, e com sorriso maroto canta: "É Severina, é Gabriela, eu tô de olho é na butique dela. Hoje, vou me acabar, não adianta dar chilique. Depois eu vou fazer bilu-bilu na sua butique"

O apetite por piadas e trocadilhos sexuais pode até ter aumentado com o Silvio Santos da terceira idade na televisão, mas, bem antes disso, o apresentador, morto aos 93 anos neste sábado (17), já fazia o público rir cantando que a pipa do vovô não subia mais. "A Pipa do Vovô" foi sucesso na década de 1980 na voz do apresentador, com o refrão "a pipa ...