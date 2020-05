Magazine Regina Duarte minimiza tortura e mortes na ditadura e canta jingle da Copa de 1970 ao vivo Ao ser perguntada sobre a sua omissão a respeito das mortes de grandes nomes das artes brasileiras, nos últimos dias, a Regina questionou:"Será que a secretaria vai virar um obituário?"

A secretária especial da Cultura Regina Duarte falou sobre seus primeiros 60 dias à frente da pasta e sobre a reunião com o presidente Jair Bolsonaro que selou sua permanência no cargo, em entrevista à CNN Brasil, que terminou de maneira abrupta e tumultuada. Durante a entrevista, ela minimizou as torturas e mortes cometidas pelo Estado b...