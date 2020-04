Magazine Raul Gil está internado no Albert Einstein após sofrer acidente doméstico Informação foi dada pelo filho do apresentador do SBT, Raul Gil Junior, o Raulzinho, ao site UOL neste sábado, 18

No feriado de Páscoa, Raul Gil sofreu um acidente doméstico e teve de ser internado levado às pressas para o Hospital Albert Einstein, na capital paulista. Ele se desequilibrou e caiu de uma escada. A informação foi dada pelo filho do apresentador do SBT, Raul Gil Junior, o Raulzinho, ao site UOL neste sábado, 18. Ainda segundo ele, Raul Gil, de 82 anos, teve ferimento...