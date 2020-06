Magazine Rainhas das juninas de Palmas e artistas regionais fazem live em homenagem ao Dia de Santo Antônio Evento será na noite do próximo sábado, 13, e terá clássicos juninos e forró

Em comemoração ao Dia de Santo Antônio, lembrado na noite do próximo sábado, 13, as rainhas das quadrilhas juninas que participam do Arraiá da Capital e artistas regionais realizarão uma live. A iniciativa chamada de 'Live Show – São João em Casa' vai ao ar pelo canal do Youtube 'Arraiá em Casa' irá arrecadar doações para os artistas tocantinenses, que estão sem renda p...