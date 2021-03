Magazine Rafa Kalimann terá programa no Globoplay, dirigido por Boninho A estreia do game show está prevista para o fim de abril e vai contar com muitas surpresas

A modelo e ex-BBB Rafa Kalimann, 27, esteve no Encontro com Fátima Bernardes (Globo) nesta quarta-feira (23). No programa, a finalista do BBB 20 falou sobre a edição atual do reality e também sobre seu novo projeto em conjunto com o Globoplay, Casa Kalimann, que estreia em 28 de abril. Kalimann revelou no programa que deu dicas para Rodolffo, seu ex-marido, para q...