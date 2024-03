Magazine Rômulo Arantes se casa com Mari Saad e recebe felicitações da ex Os dois compartilharam um vídeo com imagens da cerimônia, que aconteceu em Itacaré, na Bahia

O ator Rômulo Arantes Neto trocou alianças com a influenciadora Mari Saad, com quem havia noivado em setembro do ano passado. Os dois compartilharam um vídeo com imagens da cerimônia, que aconteceu em Itacaré, na Bahia. Muitos famosos fizeram questão de felicitar o casal, dentre eles a atriz e cantora Cleo, que é ex de Arantes. Ambos ficaram juntos por três anos, ...