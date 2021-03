Magazine Quem é o artista que pôs ovo gigante em cima de museu e viralizou nas redes sociais Projeto foi alvo de polémica e comentários nas redes sociais

O anúncio do novo projeto arquitetônico do Museu de Arte do Espírito Santo, o Maes, mexeu com os ânimos nas redes sociais ao ser anunciado nesta semana. Nele, o museu, que no ano passado concluiu suas reformas depois de quatro anos de obras, aparece soterrado por um gigantesco ovo branco, muitas vezes maior do que o prédio. O projeto foi alvo de comentários indign...