Magazine Quadrilha junina Matutos da Noite se torna a campeã do 29º Arraiá da Capital; confira fotos da festa Arrasta Pé da Liberdade e Pizada da Butina ficaram na segunda e terceira colocação, respectivamente; Prefeitura de Palmas investiu R$ 1 milhão no evento

A quadrilha junina Matutos da Noite se tornou a grande campeã do 29º Arraiá da Capital. Foram cinco dias de festa, que começou na última quinta-feira, 11, e terminou neste domingo, 14, no Espaço Cultural de Palmas, em que 16 grupos se apresentaram com casais e rainhas. O evento foi transmitido ao vivo pelo canal da Prefeitura de Palmas no Youtube. Nesta edição...