Publicado edital com resultado preliminar da seleção para o gerenciamento do projeto Sexta Cultural Instituição selecionada irá celebrar o termo de colaboração para realização de 18 edições da Sexta Cultural

A Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur) do Tocantins publicou o Edital 06/2022 com resultado preliminar da seleção de instituição para o gerenciamento do projeto Sexta Cultural. O documento está no Diário Oficial nº 607 e traz o nome da instituição selecionada que irá celebrar o termo de colaboração destinado à elaboração de Plano de Trabalho para realização de 18 e...