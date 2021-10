Magazine 'Psychonauts 2' é uma ode à criatividade e à inteligência nos games O "Psychonauts" de 2005 conquistou fãs com seu universo ímpar; agora, a história é retomada com toda a criativdade, energia, humor e ideias que valeram os 16 anos de espera

Na última década, o mundo dos games se dividiu entre o frescor dos pequenos estúdios e as práticas predatórias da grande indústria, mas ainda é possível imaginar um mundo em que esses universos se cruzam. É essa sincronia que "Psychonauts 2" parece resgatar, com a mesma criatividade do jogo original, lançado em 2005, e que virou cult. "Psychonauts" conquistou fãs co...