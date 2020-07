Magazine Projetos musicais e artes visuais são destaques disponibilizados no Palmas Curte Arte em Casa São 150 projetos de artistas de Palmas selecionados para exibição online

A plataforma virtual do Palmas Curte Arte em Casa disponibilizou nesta semana novos projetos culturais para a população acessar de casa. Com acesso gratuito são projetos de artes visuais, cultura popular, audiovisual, cursos e oficinas de artesanato e dança, além de projetos musicais com repertório autoral e entrevistas com artistas locais, oficinas de artesanato, c...