Magazine Projeto "Tem roda de Samba na Feira" fará shows gratuitos em Palmas; veja programação Apresentações serão realizadas nas Feiras de 307 norte, Feira do Bosque e Feira do Aureny I

Estreia neste domingo (5) o projeto “Tem Roda de Samba na Feira”, do grupo Samba Mais, com shows gratuitos em Palmas. As apresentações serão realizadas na Feira de 307 norte, Feira do Bosque, domingo e Feira do Aureny I. Os shows devem acontecer durante os dias 5, 12 e 26, nas feiras livres da capital. O evento pretende levar a riqueza e a...