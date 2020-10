Magazine Projeto Sesc Cultura ON tem apresentações de educação, artes cênicas e audiovisual nesta sexta Confira outras atividades do projeto Sesc Cultura ON realizadas nesta semana

Acontece nesta sexta-feira, 23, mais três atividades e apresentações culturais online do projeto Sesc Cultura ON. As obras são transmitidas pela página oficial do Sesc Tocantins no Youtube www.youtube.com/sescto. As ações nesta data são: projeto “O Corpo-Brinca” de Liubliana Moreira marcado para às 10 horas, o espetáculo teatral “O Rei do Lixo” com o grupo Artpal...