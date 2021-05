Magazine Projeto oferece oficina virtual sobre a produção da viola de buriti do Jalapão as escolas públicas Iniciativa visa colaborar para o resgate da cultura do Jalapão

Começaram nesta quinta-feira, 20, as gravações do documentário Viola de Buriti do Jalapão na comunidade do Mumbuca em Mateiros, no Jalapão. A iniciativa realiza filmagens de oficinas sobre as técnicas para a produção do instrumento que serão oferecidas à comunidade, finalidade de ser utilizado com material didático em escolas públicas. A oficina virtual demonstra técnicas d...