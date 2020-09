Magazine Projeto Itinerários disponibiliza online espetáculos cênicos de grupos palmenses Mostra de artes cênicas acontece desta terça-feira, 8, ao sábado, 12

Com dança, circo, poesia, contação de histórias, cultura popular e teatro, o projeto “Itinerários: Mostra de Artes Cênicas de Palmas” acontece desta terça-feira, 8, até o sábado, 12, de forma online. Ao longo da semana, sempre às 19 horas, no canal do Youtube do Coletivo Agulha Cenas, haverão atrações para os públicos infantis e adultos produzidas por grupos locais. A inicia...