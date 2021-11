Magazine Projeto de restauro da igreja de Chapada da Natividade feito em 2012 não saiu do papel, diz Iphan Órgão federal informou que chegou a apresentar um projeto a gestão municipal, que é a responsável pelo bem histórico, e neste ano, uma nova reunião foi realizada com o prefeito da cidade

Um projeto de restauro da Igreja de Nossa Senhora Santana, em Chapada da Natividade, foi elaborado por uma empresa, apresentado à comunidade e disponibilizado para o município, segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). A igreja está abandonada e prestes a virar apenas ruína, conforme as imagens enviadas pelo repórter fotográfico Emerson Silva e publicadas pelo Jornal do Tocantins na última sexta-feira, 19. Em nota ao JTO, o Iphan no Tocantins disse que a...