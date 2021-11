Magazine Projeto de músicas autorais com nomes do cenário musical tocantinense lança músicas gratuita Projeto “Ronaldo Teixeira em Sonoras” lançou na última semana a música “Olhe Pra Mim”, interpretada por Paulo Albuquerque; serão dez composições lançadas no YouTube

O projeto “Ronaldo Teixeira em Sonoras Parcerias” já tem duas músicas gratuitas e disponíveis online pelo canal do YouTube. A iniciativa prevê a gravação de dez músicas autorais inéditas em parcerias e regravar canções também com parceiros com novos intérpretes, contando com grandes nomes da cena musical tocantinense. Entre as parcerias do projeto estão nome...