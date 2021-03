Magazine Projeto cinematográfico no Tocantins oferece vagas para roteiristas e jovens mirins do audiovisual De acordo com o núcleo, o projeto selecionará três roteiristas profissionais, cinco novos roteiristas e cinco roteiristas jovens e mirim; bolsa varia de 2,5 a 4 mil reais

O Núcleo Criativo Tocantins Filmes está com inscrições abertas para roteiristas que queiram desenvolver seus roteiros de filmes, séries e formatos audiovisuais, com bolsa que varia de 2,5 a 4 mil reais. Conforme o edital, as inscrições vão até o dia 15 de março e são divididas em três categorias: roteiristas profissionais, novos roteiristas (com até dois roteiros produz...