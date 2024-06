Magazine Projeto "Arte e Leitura no Muro" transforma escola em Palmas com grafites e poesias A ação está em sua 4ª edição e são inspirados em obras de autores tocantinenses

O Colégio Estadual Criança Esperança, localizado na região norte da capital, conta com cores vibrantes e imagens de livros tocantinenses em seus muros por meio do projeto "Arte e Leitura no Muro", que visa unir arte urbana e literatura no ambiente escolar. Coordenado por Pablo Marquinho, o projeto já está em sua 4ª edição e escolheu a escola pela sua relevâ...