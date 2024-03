Magazine Programa mostra reação de Wanessa Camargo ao descobrir expulsão do BBB 24 Após a acusação de agressão feita por Davi, a produção convocou Wanessa ao confessionário e deu a notícia da expulsão. Ela reage dizendo "quê?" e, logo, começa a chorar

A edição deste sábado do BBB 24 (Globo) mostrou o momento em que Wanessa Camargo descobriu que estava desclassificada do reality show. Após a acusação de agressão feita por Davi, a produção convocou Wanessa ao confessionário e deu a notícia da expulsão. Ela reage dizendo "quê?" e, logo, começa a chorar. O programa mostrou também as idas de Davi ao co...