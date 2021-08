Magazine Programação semanal do Cine Cultura de Palmas retorna com premiado no Oscar e indicado a Cannes “Druk - Mais Uma Rodada”, “O Empregado e o Patrão” e “Piedade” serão atrações durante a semana

Começa nesta quinta-feira, 12, a programação de retorno semanal do Cine Cultura da Fundação Cultural de Palmas (FCP), localizado no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho. O espaço abriu na semana passada com uma sessão especial e agora volta com a exibição de um dos filmes premiados no Oscar de 2021, o longa dinamarquês “Druk - Mais Uma Rodada”. A obra venceu...