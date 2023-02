Criada com o objetivo de combater e mitigar os efeitos da pandemia de Covid-19 sobre o setor cultural, a Lei Paulo Gustavo prevê o repasse de R$ 25, 1 milhões destinados ao Estado do Tocantins. Além deste montante, o Governo Federal destinará R$ 16 milhões para os 139 municípios tocantinenses. Mas os profissionais do setor audiovisual, setor que receberá a maior fatia do recurso, temem que o investimento não seja aplicado. A classe vê morosidade do governo estadual em alinhar as políticas públicas para implementação da lei.

Hà previsão de que a lei seja regulamentada ainda neste mês. E, somente após essa regulamentação, o governo estadual e as gestões municipais deverão manifestar formalmente ao Governo Federal o interesse na aplicação dos recursos reservados ao Tocantins.

Mas para isso, é necessário cumprir algumas etapas, dentre elas: realização de fóruns e escutas com os diversos segmentos do setor cultural e com as comunidades originárias e tradicionais para, em seguida, haver a elaboração de um plano de ação.

A cineasta e vice-presidente da Associação de Cinema e Vídeo do Tocantins (ACTV), Eva Pereira, conta que diferente da maioria dos outros estados brasileiros, o Tocantins não avançou em colocar em prática as ações pedidas pela Lei.

“Todos os outros estados, ou a maioria, já iniciaram o passo a passo, antes da lei ser regulamentada, ou seja, já começaram as escutas, já houve os fóruns e em municípios também. É o caso de Palmas, que já realizou as escutas no ano passado e reuniu setores e elaborou um Plano de Ação Provisório, o que não é o caso do Tocantins”.

A ATCV promoveu no mês passado uma reunião com a participação de 53 associados para debater sobre a Lei. Em seguida, a associação emitiu uma Carta Aberta do Setor Audiovisual voltada à Secretaria de Cultura e Turismo do Estado do Tocantins (Sectur) para solicitar uma “imediata atuação no que tange a definição, convocação e divulgação das agendas para as oitivas visando o amplo debate relacionado às leis de fomento ao setor cultural, como a Lei Paulo Gustavo e Lei Aldir Blanc 2”.

Nas últimas semanas, a classe solicitou uma audiência com o governador para reforçar a necessidade de ação para implementação dos planos previstos na Lei.

Na quinta-feira, 2, o Supremo Tribunal Federal (STF) manteve, por maioria, a decisão da ministra Cármen Lúcia que determinou o repasse de verbas ao setor cultural e de eventos, previstas na Lei Paulo Gustavo, e prorrogou o prazo para execução da lei pelos entes federados até 31 de dezembro de 2023.

A Lei Paulo Gustavo

A Lei Complementar n° 195, de 2022, popularmente conhecida como Lei Paulo Gustavo, direciona R$ 3,86 bilhões do superávit financeiro do Fundo Nacional de Cultura (FNC) a Estados, Municípios e o Distrito Federal para fomento de atividades e produtos culturais. A Lei tem como objetivo:

- Apoiar as Produções Audiovisuais;

- Apoiar a salas de cinema;

- Capacitar, formar e qualificar no audiovisual, apoiar cineclubes e a festivais e mostras;

- Apoiar às demais áreas da cultura que não o audiovisual.

O projeto concede prazo de 60 dias para estados, Distrito Federal e municípios apresentarem plano de ação após abertura de plataforma eletrônica federal referente ao repasse.

O governo estadual não se manifestou ao pedido feito pelo JTo.