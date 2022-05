Magazine Professora e turismóloga lança primeiro livro “80 anos Vivendo e Aprendendo” Apresentação será nesta sexta-feira, 27 no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho

A professora e turismóloga aposentada, Eudete Ribeiro de Araújo, de 80 anos, lança nesta sexta-feira, 27, na biblioteca Jaime Câmara, localizada no espaço cultural José Gomes Sobrinho seu primeiro livro “80 anos Vivendo e Aprendendo”. A obra é uma espécie de autobiografia da infância até sua vivência na capital do Tocantins Natural do Piauí e pioneira em Palmas, a prof...