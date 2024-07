Magazine Professor da UFT é um dos 10 semifinalistas do Prêmio Jabuti Acadêmico Eder Eddine é o primeiro tocantinense semifinalista na categoria Psicologia e Psicanálise, com um livro sobre discursos científicos sobre as homossexualidades no Brasil nas décadas de 1970 e 1980

O livro, fruto de uma pesquisa de doutorado do Professor da Universidade Federal do Tocantins, Eder Eddine, se tornou semifinalista no prêmio Jabuti Acadêmico. Na obra ele investiga os discursos científicos sobre as homossexualidades publicados no Brasil, nas décadas de 1970 e 1980. Eder Ahmad Charaf Eddine é Psicólogo, Professor Associado da UFT...