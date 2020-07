Produtores audiovisuais apresentaram para a Fundação Cultural de Palmas (FCP), na segunda-feira, 20, uma carta proposta para a aplicação de recursos advindos da Lei de Emergência Cultural n° 14.017/2020, a Lei Aldir Blanc, durante reunião virtual com o presidente do órgão, Giovanni Assis.

Segundo o setor, nos últimos 5 anos, produtos audiovisuais contemplados no Tocantins chegam a R$ 13 milhões de reais em projetos nacionais.

Para a Associação Tocantinense de Cinema e Vídeo (ATCV) o setor audiovisual possui particularidades que o difere de outros setores da cultura O audiovisual possui vários setores e não apenas a produção, mas inclui desenvolvimento de roteiros, festivais, cursos de formação, distribuição e exibição de obras.

Os produtres também irão buscar o diálogo com o Governo do Estado para também apresentar uma proposta do setor audiovisual na aplicação da Lei Aldir Blanc no âmbito estadual.

A Lei Aldir Blanc prevê um repasse de R$ 3 bilhões para os estados e municípios e o setor estima que R$ 2,4 milhões serão para a Prefeitura de Palmas. A lei preve repasse ao

trabalhador da cultura de três parcelas mensais de R$ 600, de R$ 1.200 para mães solteiras, auxílio de R$ 3 mil a R$ 10 mil para espaços culturais e micro e pequenas empresas culturais com atividades interrompidas, e recursos direcionados para o desenvolvimento de editais, chamamentos, prêmios e outros mecanismos de transferência de recursos.