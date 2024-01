O escritor e jornalista tocantinense Túlio de Melo lança mais uma obra cinematográfica. Com duração de 20 minutos, o curta produzido pela GBM filmes, produtora independente do Tocantins, intitulado "Invisibilidade", terá sua estreia nesta quarta-feira, 17, às 19 horas, no Cine Teatro Joia, localizado em Copacabana, no Rio de Janeiro (RJ).

Conforme divulgado pela Secretaria de Estado da Cultura, a obra aborda as complexidades da realidade das mulheres travestis no Brasil, com a problemática social enfrentada por elas, com base em dados e fatos reais, considerados invisíveis aos olhos da sociedade.

O produtor e escritor tocantinense, Túlio de Melo, conta que a produção durou quase dois anos, com gravação feita no Rio de Janeiro (RJ), com atores cariocas e a pós-produção realizada em Palmas, no Tocantins. "Por mais que tenhamos vários parceiros pelo Brasil, essa é uma produção tocantinense, a maior parte das pessoas que compõem a produção são tocantinenses".

Túlio relata que a estreia está com grandes expectativas para ver qual será a resposta do público ao ver o curta, que tem como objetivo mostrar a realidade enfrentada por essas mulheres que são invisíveis de políticas públicas.

"É uma produção importante para o estado. O filme trata sobre a problemática ligada ao movimento trans e travesti, e a nossa exibição de estreia veio a calhar no mês em que se comemora a visibilidade do movimento trans", finaliza.

A data oficial para a exibição na capital tocantinense não está definida, porém, conforme Túlio de Melo, a previsão é de que aconteça em março deste ano.

A produção conta com o apoio da Associação das Travestis e Transexuais do Estado do Tocantins (Atrato) e outros parceiros.

Sobre o autor

Túlio de Melo é cineasta e mestre em filosofia. Especialista em filosofia e em documentação audiovisual. Túlio é diretor da GBM Filmes, uma produtora independente de filmes no Tocantins. Trabalhou como diretor e roteirista no documentário de longa-metragem "Performance do Real" (2020).

Também atuou como diretor e roteirista dos curtas-metragens de documentários "Zé onça, relatos de uma memória" (2021),"Fundição" (2022), "O livro" (2023) e "Invisibilidade" (2024). Com seus filmes, Túlio de Melo já participou de mais de 70 festivais de cinema nacional e internacional.