Magazine Primeira live AmazoniCanTOria reúne nomes da música tocantinense em ação do Sesc Show terá uma hora de duração e 12 músicas autorais nesta quinta-feira, 9, às 20 horas no YouTube

A primeira Live Solidária Sesc Tocantins reúne os principais nomes da música tocantinense nesta quinta-feira, 9 de julho, a partir das 20h, em Palmas, com o show do AmazoniCanTOria. O coletivo envolve Genésio Tocantins, Braguinha Barroso, Lucimar e Dorivã com transmissão no YouTube no canal do Sesc Tocantins. A live tem como objetivo arrecadar alimentos não perecíveis e m...