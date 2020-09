Magazine Primavera dos Museus realiza eventos online para discutir transformação digital em meio à pandemia Ações acontecem nesta terça-feira, 22, e sexta-feira, 25

Em comemoração a 14ª Primavera dos Museus, o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa (Adetuc) realiza dois eventos online com o foco no tema “Mundo Digital: Museus em Transformação”. As ações acontecem nesta terça-feira, 22, e sexta-feira, 25. A iniciativa, que é nacional e do Instituto Brasil...