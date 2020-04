Redação Jornal do Tocantins

A Fundação Cultural de Palmas (FCP) lançou o edital ‘Palmas Curte Arte em Casa’ para selecionar projetos artísticos de podcasts (áudios gravados) e vídeos (gravados) para produção e exibição na internet durante a pandemia de Covid-19. Serão selecionados até 50 projetos por mês nos meses de abril, maio e junho. Cada projeto selecionado receberá um cachê total de R$ 2 mil sobre os quais recaem os impostos.

De acordo com a assessoria da FCP o conteúdo deve ser inédito, de expressões culturais de todos os gêneros e estilos, com duração entre 30 e 60 minutos. Todo mês serão selecionados 50 projetos. O prazo pode ser prorrogado ou revogado conforme as restrições de isolamento social em razão da pandemia.

As primeiras inscrições serão abertas de e 27 de abril a 4 de maio para os 50 projetos que serão exibidos no primeiro mês. Nova seleção será feita entre 18 e 25 de maio para exibição no mês seguinte e a última seleção entre 1º a 8 de junho para o terceiro mês de exibição.

Segundo o edital, o conteúdo pode ser de qualquer cultura, como popular, brasileira, afro-brasileira e erudita, entre outras, em qualquer linguagem, com música, teatro, dança, artes visuais, circo, literatura, moda e formados diversos como: apresentações, contação de histórias, oficinas, seminários, exposição de obras, entre outros.