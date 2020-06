Magazine Prefeitura de Araguaína anuncia que não realizará Festival São João do Cerrado Essa é a primeira vez que a festa junina não acontecerá em 20 anos

A prefeitura de Araguaína cancelou a realização do tradicional Festival São João do Cerrado devido à pandemia da Covid-19 e a necessidade de distanciamento social. A celebração acontece sempre em junho, mês das festas juninas por todo o País. Conforme a gestão, em 20 anos essa é a primeira vez que não haverá a programação, que além do valor cultural, é respon...