Magazine Prazo para estudantes se inscreverem no V Festival Você na Tela termina nesta sexta-feira Evento acontece em dezembro em formato totalmente online, canal do Festival no YouTube, com mostras internacionais, nacionais e regionais

Termina nesta sexta-feira, 20, o prazo para os estudantes interessados em participar da V edição do Festival de Cinema Estudantil Você na Tela em Palmas. O evento acontece de 9 a 11 de dezembro pelo canal do Festival no YouTube, esse ano em formato totalmente digital devido a pandemia da Covid-19. Conforme a Fundação Cultural de Palmas (FCP), neste quinto ano de...