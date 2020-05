A Fundação Cultural de Palmas (FCP) divulgou nesta segunda-feira, 25, que o prazo de entrega da documentação fiscal e do produto final, referente à primeira etapa do Edital do projeto ‘Palmas Curte Arte em Casa’, será prorrogado. Os artistas contemplados nesta fase têm até a próxima segunda-feira, 1º de junho, para enviar o vídeo do projeto proposto e a documentação.

De acordo com a FCT, o motivo da prorrogação é por conta dos trâmites que envolvem a retirada de certidões negativas junto à gestão pública que estão mais lentos, devido as medidas adotadas para minimizar os impactos causados pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19). O acesso ocorre somente online.

A documentação deve ser enviada para o e-mail compras.fcp@gmail.com e o vídeo resultante do projeto para palmasfazarte@gmail.com

Segunda-fase

A FCP abriu as inscrições para a segunda etapa do projeto no último dia 18 de maio e nesta segunda-feira, 25, as inscrições serão encerradas.

O edital tem como finalidade fomentar o segmento artístico da Capital e minimizar os efeitos da pandemia do coronavírus (Covid-19). O ‘Palmas Curte Arte em Casa’, selecionará, em cada etapa, cinquenta projetos artísticos para apresentações online durante o período da pandemia. Ao todo o projeto prevê três etapas, com a última sendo realizada em junho.

De acordo com a FCP, “o edital tem como objetivo, manter, dentro das possibilidades da atual pandemia, a produção cultural local, por meio de patrocínio público a propostas culturais de artistas de Palmas; prover renda aos profissionais das artes e da cultura, no enfrentamento da crise atual, proporcionando mecanismos para que a classe desenvolva seus trabalhos artísticos; auxiliar os moradores a enfrentar o momento de pandemia e em especial atenção à necessidade de isolamento social e quarentena; dar acesso para a população à cultura local, considerando que a arte é fundamental em qualquer etapa da vida humana e se fazem mais necessárias ainda, em momentos de crise.”

Podem participar

Nas três seleções cada projeto selecionado receberá um cachê total de R$ 2 mil sobre os quais recaem os impostos. De acordo com a assessoria da FCP o conteúdo deve ser inédito, de expressões culturais de todos os gêneros e estilos, com duração entre 30 e 60 minutos. Os projetos selecionados vão ser disponibilizados ao público, de forma online, gratuitamente, conforme cronograma de veiculação que será definido posteriormente pela FCP.

Na primeira etapa forma inscritos mais de 200 projetos, aqueles não selecionados poderão se inscrever novamente.