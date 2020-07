Magazine Prazo de cadastramento de eleitores e candidatos ao Conselho Cultural do Estado termina nesta sexta Serão 14 representantes do poder público e 14 da sociedade civil

Termina nesta sexta-feira, 10, o prazo de cadastramento eletrônico para eleitores e o candidatos ao Conselho de Políticas Públicas Culturais do Estado (CPPCE). Serão 14 representantes do poder público e 14 da sociedade civil e os interessados devem acessar o site das eleições aqui. A ação de reativação é conduzida pela Agência do Desenvolvimento do Turismo,...