Antes de subir ao altar e trocar alianças com Kate Middleton, o príncipe William, de 39 anos, viveu um relacionamento virtual com a cantora Britney Spears, de 40, segundo revelou o biógrafo Christopher Andersen, em seu novo livro sobre a realeza britânica, intitulado "Brothers and Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan" ["Irmãos e Esposas: Por Dentro da Vida Privada de William, Kate, Harry e Meghan", em tradução livre].

Em entrevista ao US Weekly, Andersen falou sobre a paixão que William nutria por algumas personalidades, como a princesa do pop, com quem ele teria flertado de forma virtual e até por conversas ao telefone. No entanto, o escritor diz não diz não ter certeza se os dois chegaram a se encontrar pessoalmente, embora vontade não faltasse

"Pode até ter ocorrido algumas conversas ao telefone, mas não me recordo de os dois terem conseguido se encontrar durante esse período", declarou, ressaltando que, sim, "eles tentaram se encontrar quando eram jovens".

Mas engana-se quem pensa que Britney Spears foi a única personalidade por quem o príncipe William se interessou na juventude. Segundo o biógrafo, o filho da princesa Diana também manteve um envolvimento virtual com a modelo Lauren Bush, sobrinha do ex-presidente dos Estados Unidos, George W. Bush.

Por fim, William também chegou a se interessar por Cindy Crawford, por quem nutriu "uma grande paixão". Conforme Andersen, a princesa Diana até marcou um encontro entre o filho, à época com 14 anos, e a artista.

Atualmente, o príncipe William é casado com Kate Middleton, com quem trocou alianças em 2011. Juntos, eles são pais de George, de 8 anos, Charlotte, de 6, e Louis, de 3.