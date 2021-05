Em entrevista à série "The Me You Can't See" (O Eu que Você Não Pode Ver, em português), de Oprah Winfrey, príncipe Harry, 36 , fez mais revelações sobre a sua infância, os pensamentos suicidas de Meghan Markle, 39, e o difícil relacionamento com Charles, 72.

De acordo com ele, houve negligência por parte da Família Real após todos saberem dos pensamentos de Markle de se matar. Os membros teriam se negado a prestar qualquer ajuda a ela.

"Achei que minha família iria ajudar, mas cada pedido, aviso, seja o que for, acabou encontrando silêncio total, abandono total. Passamos quatro anos tentando fazer funcionar. Fizemos tudo o que podíamos para ficar lá [na realeza britânica], mas Meghan estava lutando", comentou.

Harry disse que tinha a sensação de estar preso dentro da família e que não havia opção de sair. "Eventualmente, quando eu tomei essa decisão [de deixar o cargo], ainda me disseram: 'Você não pode fazer isso'. Ela [Meghan] iria acabar com sua vida. Não deveria ter que chegar a isso", revelou.

Os pensamentos suicidas da Duquesa de Sussex aconteceram enquanto ela estava grávida de seis meses de Archie, em janeiro de 2019. Harry conta que ela já até teria entrado "nos aspectos práticos" de como pensava em tirar a vida.

Todo esse fato o fez lembrar da morte da mãe, Lady Di, que aconteceu após uma perseguição de fotógrafos que resultou em uma batida de carro, em Paris, em 1997. Harry tinha 13 anos. Meghan Markle teria desistido de se matar após perceber que Harry não poderia perder outra mulher de sua vida.

"Minha mãe foi perseguida até a morte enquanto mantinha um relacionamento com alguém que não era branco. E agora veja o que aconteceu. E tudo volta para as mesmas pessoas, o mesmo modelo de negócios, o mesmo setor", disse ele.

Aos 30 anos, Harry abusou do consumo de álcool e de drogas para lidar com a morte da mãe, algo que ainda o faz ter calafrios até hoje. Segundo ele, a cidade de Londres é um gatilho para sua ansiedade.

O relacionamento conturbado com o pai, Charles, também foi um tópico comentado na entrevista. Segundo Harry, todos os dramas pelos quais o pai passou durante a vida eram derramados sobre ele e o irmão, William.

"Meu pai costumava me dizer quando eu era mais jovem: 'Bem, foi assim para mim, então vai ser assim para você'. Isso não faz sentido. Só porque você sofreu isso não significa que seus filhos tenham que sofrer. Se você sofreu, faça tudo que puder para ter certeza de que quaisquer experiências negativas que você teve, você possa consertar", completou.

A série de entrevistas "The Me You Can't See", comandado por Oprah Winfrey, está disponível na Apple TV +. A atração também conversará com nomes como Lady Gaga e Glenn Close.