Magazine Prédios históricos de Arraias e Paranã passam por vistoria técnica para projeto de recuperação São nove monumentos históricos tocantinenses que integra projeto de restauração da Sectur com parceria da Seinf e do Iphan

O Museu Histórico de Arraias e a Casa de Cultura de Paranã passaram por uma vistoria técnica que faz parte do projeto de recuperação de nove monumentos históricos tocantinenses. A iniciativa tem cerca de R$ 4,6 milhões de orçamento previsto pelo Fundo Estadual de Cultura, aprovado pelo Conselho de Política Cultural do Estado. As visitas ocorreram nesta ...