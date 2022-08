Magazine Pré-estreia da animação O Lendário Cão Guerreiro, com Paulo Vieira, será em Palmas Lançamento para convidados será dia 13 de agosto no Cinemark

Com estreia marcada para o dia 25 de agosto, o filme ‘O Lendário Cão Guerreiro’, com o humorista Paulo Vieira na dublagem do personagem principal, Hank, terá pré-estreia somente para convidados no sábado, 13, no Cinemark, em Palmas. O comediante irá estrear como dublador na animação, ao lado de artistas como Deborah Secco e Ary Fontoura e estará em Palmas para ...