Magazine 'Posso comer 400 ovos', diz Gracyanne Barbosa após comemorar parceira com granja 'Eu gasto agora R$ 300 por mês com ovos, mas antes a média era de R$ 200! Aumentou muito o preço', disse a modelo

O aumento nos preços da carne e no frango tem feito muitos brasileiros trocarem esses alimentos pelo ovo nas refeições. A grande procura por essa proteína elevou também o preço dessa proteína, a ponto da musa fitness Juju Salimeni, 34, se queixar da alta no valor do produto. "Eu gasto agora R$ 300 por mês com ovos, mas antes a média era de R$ 200! Aumentou muito ...