Magazine Porto Nacional publica edital para prêmio Aldir Blanc com R$ 376 mil Prêmio prevê valores entre R$ 1 mil e R$ 30 mil para 144 projetos em oito categorias

Edital lançado pela prefeitura de Porto Nacional traz as regras para os artistas inscreverem projetos para receberem repasse por projetos artísticos e culturais que poderão receber entre R$ 1 mil (30 vagas) a R$ 30 mil (1 vaga). O edital tem data do dia 6 de outubro e as inscrições se encerram 20 dias após a publicação. Cada pessoa ou empresa (cooperativas, produt...